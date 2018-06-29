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Динамо нашло нового тренера
12:54 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Эдуардо Докампо работал в «Рубине» с Бердыевым
В тренерский штаб киевского «Динамо» вошел испанский специалист Эдуардо Докампо.
Докампо уже работал с главным тренером киевлян Александром Хацкевичем в сборной Беларуси.
В прошлом году Эдуардо занимал должность методиста футбольной академии казанского «Рубина».
Испанец уже прибыл в «Динамо» и даже присутствовал во время спарринга киевлян с «Колосом» (2:1).
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