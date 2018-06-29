Динамо нашло нового тренера

В тренерский штаб киевского «Динамо» вошел испанский специалист Эдуардо Докампо.

Докампо уже работал с главным тренером киевлян Александром Хацкевичем в сборной Беларуси.

В прошлом году Эдуардо занимал должность методиста футбольной академии казанского «Рубина».

Испанец уже прибыл в «Динамо» и даже присутствовал во время спарринга киевлян с «Колосом» (2:1).