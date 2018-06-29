Украинские теннисисты узнали своих соперников в первом раунде Уимблдона
Новости спорта: Сегодня состоялась жеребьевка основной сетки турнира в Уимблдоне.
Украинец Сергей Стаховский в первом раунде сыграет против 29-летнего португальца Жоао Соузы, который сейчас находится на 47-й позиции в мировом рейтинге.
Еще один украинский теннисист Александр Долгополов получил в соперники уругвайца Пабло Куэваса, который занимает 73-ю строчку в мировом рейтинге.
Уимблдонский турнир 2018 года начнется в понедельник, 2 июля, и будет длиться две недели.