Динамо подписало вратаря

Голкипер Денис Бойко подписал контракт с Динамо, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с 30-летним футболист рассчитано на 5 лет, другие детали не раскрываются.

Голкипер с февраля выступал за киевлян на правах аренды из Бешикташа, сыграв 18 матчей во всех турнирах.

В составе турецкого клуба украинец с лета 2015 года сыграл только 5 матчей, столько же провел за Малагу в сезоне-2016/17.

Денис Бойко является воспитанником киевского футбола, играл за Динамо, Оболонь, Кривбасс и Днепр. В составе днепрян в сезоне-2014/15 вышел в финал Лиги Европы.