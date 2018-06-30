Игрок сборной Украины провел дебютный поединок в греческом топ-клубе
Новости спорта: Бывший игрок киевского "Динамо" Евгений Хачериди сыграл первый матч за ПАОК.
Хачериди вышел в стартовом составе на матч и был заменен в перерыве. Официальный сайт ПАОКа отметил неофициальный дебют Евгения.
Греческая команда, за которую, к слову, еще и выступает украинский хавбек Евгений Шахов, сыграла с Андерлехтом вничью 2:2.
#MatchReport Η ανάλυση του αγώνα: Ισοπαλία στο τεστ κόντρα στην Άντερλεχτ - https://t.co/85QFLlIG3U #PAOKRSCA #FriendlyGame #PreSeason pic.twitter.com/CuO3V4IxNF
— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 29 июня 2018 г.
Напомним, что 30-летний экс-защитник Динамо перешел в ПАОК на правах свободного агента. Его контракт рассчитан на три года.