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Игрок сборной Украины провел дебютный поединок в греческом топ-клубе

Евгений Хачериди
04:26 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Бывший игрок киевского "Динамо" Евгений Хачериди сыграл первый матч за ПАОК.

Хачериди вышел в стартовом составе на матч и был заменен в перерыве. Официальный сайт ПАОКа отметил неофициальный дебют Евгения.

Греческая команда, за которую, к слову, еще и выступает украинский хавбек Евгений Шахов, сыграла с Андерлехтом вничью 2:2.

Напомним, что 30-летний экс-защитник Динамо перешел в ПАОК на правах свободного агента. Его контракт рассчитан на три года.

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Новости спорта, Евгений Хачериди, Новости футбола, ФК ПАОК, Футбол.
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