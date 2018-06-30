Игрок сборной Украины провел дебютный поединок в греческом топ-клубе

Хачериди вышел в стартовом составе на матч и был заменен в перерыве. Официальный сайт ПАОКа отметил неофициальный дебют Евгения.

Греческая команда, за которую, к слову, еще и выступает украинский хавбек Евгений Шахов, сыграла с Андерлехтом вничью 2:2.

Напомним, что 30-летний экс-защитник Динамо перешел в ПАОК на правах свободного агента. Его контракт рассчитан на три года.