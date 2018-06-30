Ярмоленко вновь надел форму Динамо (Видео)

Во время летнего межсезонья полузащитник дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко тренируется на базе своего бывшего клуба киевского Динамо.

Ранее сообщалось, что Андрей включен в заявку Боруссии Д на сборы в США, где команда примет участие в Международном кубке чемпионов.