https://telegraf.com.ua/files/2018/06/yarmo-150x90.jpg Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4188058-yarmolenko-vnov-nadel-formu-dinamo-video.html
Ярмоленко вновь надел форму Динамо (Видео)
11:37 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Полузащитник Боруссии Д Андрей Ярмоленко занимается на базе киевского Динамо.
Во время летнего межсезонья полузащитник дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко тренируется на базе своего бывшего клуба киевского Динамо.
Ранее сообщалось, что Андрей включен в заявку Боруссии Д на сборы в США, где команда примет участие в Международном кубке чемпионов.
Telegraf.com.ua