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Что он творит: Неймар забыл невероятный гол на тренировке (Видео)
14:06 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Бразилец продолжает творить чудеса на тренировках.
Звездный форвард сборной Бразилии решил показать всем свою филигранную подкрутку во время подготовки к матчу с Мексикой.
Impossible angle? Not for Neymar. pic.twitter.com/a0q8iws751
— ESPN FC (@ESPNFC) 30 июня 2018 г.
Напомним, что бразильцы выиграли свою группу и в плей-офф встретятся с Мексикой.
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