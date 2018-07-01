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ЧМ-2018: расписание матчей 1 июля

ЧМ-2018
09:34 Сегодня Телеграф
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Новости спорта: Сегодня мы узнаем имена еще двух четвертьфиналистов.

Сегодня, 1 июля, на чемпионате мира состоятся два матча 1/8 финала. По итогам, которых мы узнаем двух четвертьфиналистов турнира.

Расписание матчей. 1/8 финала:

17.00 Испания - Россия Интер

21.00 Хорватия - Дания Интер

Напомним, что вчера состоялись первые матчи 1/8 финала чемпионата мира. Сборная Франции в результативном матче оказалась сильнее Аргентины (4:3), а Уругвай одолел Португалию (2:1).

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