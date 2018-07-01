Соперник Усика поддержал сборную России перед матчем с Испанией на ЧМ-2018

Чемпион IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) через свой Instagram поддержал сборную России перед игрой 1/8 финала против Испании, заявив, что команда уже превзошла все ожиданию болельщиков.

Матч состоится в 17:00. Онлайн-трансляция игры Испания - Россия будет доступна на нашем сайте.

Гассиев 21 июля в Москве будет драться с Александром Усиком (14-0, 11 КО) в финале WBSS за все пояса в первом тяжелом весе.