Соперник Усика поддержал сборную России перед матчем с Испанией на ЧМ-2018
Новости спорта: Боксер считает, что россияне уже превзошли ожидания болельщиков
Чемпион IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) через свой Instagram поддержал сборную России перед игрой 1/8 финала против Испании, заявив, что команда уже превзошла все ожиданию болельщиков.
Желаю нашим ребятам удачи в предстоящем бою с испанцами. Вы уже сделали больше, чем многие от вас ожидали, а теперь можете сделать, казалось бы, невозможное! Но я точно знаю, что невозможное возможно! Держу за вас кулаки и всегда готов выйти на замену! Всегда с вами — Мурат Гассиев #чемпионатмирапофутболу2018 #чемпионатмира2018 #россияиспания
Матч состоится в 17:00. Онлайн-трансляция игры Испания - Россия будет доступна на нашем сайте.
Гассиев 21 июля в Москве будет драться с Александром Усиком (14-0, 11 КО) в финале WBSS за все пояса в первом тяжелом весе.