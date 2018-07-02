Салах подписал улучшенный контракт с "Ливерпулем"

Египетский нападающий подписал с Ливерпулем новое долгосрочное соглашение, указано на официальном сайте клуба.

Детали нового контракта не разглашаются.

По неофициальной информации, Салах будет получать 200 тысяч фунтов в неделю.

В прошлом сезоне Мохамед стал лучшим бомбардиром АПЛ забив 32 гола в 36 матчах. Напомним, Салах стал игроком Ливерпуля в 2017 году, перейдя из Ромы.