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Салах подписал улучшенный контракт с "Ливерпулем"
Новости спорта: Форвард Ливерпуля Мохамед Салах продолжил сотрудничество с клубом.
Египетский нападающий подписал с Ливерпулем новое долгосрочное соглашение, указано на официальном сайте клуба.
Детали нового контракта не разглашаются.
По неофициальной информации, Салах будет получать 200 тысяч фунтов в неделю.
В прошлом сезоне Мохамед стал лучшим бомбардиром АПЛ забив 32 гола в 36 матчах. Напомним, Салах стал игроком Ливерпуля в 2017 году, перейдя из Ромы.
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