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Диого Ринкон может возглавить клуб УПЛ

Диого Ринкон
07:54 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Легендарный легионер киевского "Динамо" Диого Ринкон может возглавить новичка УПЛ.

Как стало известно, новым тренером ФК "Львов" станет бывший легионер "Динамо" Диого Ринкон.

На должность спортивного директора клуба будет назначен бывший нападающий "Карпат" Роша Батиста.

Напомним, что руководство новичка УПЛ в период межсезонья уволило Андрея Демченко, с которым львовяне начинали подготовку к новому чемпионату.

Ранее со "Львовом" связывали Владимира Мазяра, который весной ушел из "Акжайыка".

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Новости спорта, Диого Ринкон, Новости футбола, ФК Львов.
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