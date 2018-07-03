Диого Ринкон может возглавить клуб УПЛ

Как стало известно, новым тренером ФК "Львов" станет бывший легионер "Динамо" Диого Ринкон.

На должность спортивного директора клуба будет назначен бывший нападающий "Карпат" Роша Батиста.

Напомним, что руководство новичка УПЛ в период межсезонья уволило Андрея Демченко, с которым львовяне начинали подготовку к новому чемпионату.

Ранее со "Львовом" связывали Владимира Мазяра, который весной ушел из "Акжайыка".