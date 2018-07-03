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"Шахтер" нашел еще одну замену Дарио Срне
Новости спорта: Кристиано Пиччини может стать игроком "горняков".
Донецкий Шахтер проявляет интерес к защитнику Спортинга Кристиано Пиччини, сообщает A Bola.
В минувшем сезоне Пиччини провел 40 матчей во всех турнирах в составе лиссабонского клуба.
Напомним, в июне "горняки" расстались с Дарио Срной, который подписал контракт с Кальяри. Теперь среди правых защитников в распоряжении Шахтера остались Богдан Бутко и Додо.
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