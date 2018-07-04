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Форвард Шахтера получил предложение из Турции

Руслан Фомин
14:56 Сегодня Телеграф
sport.ua
фото:footboom.com

Новости спорта: Руслан Фомин получил предложение из Турции.

Руласн Фомин, который поехал на тренировочный сбор вместе с «Мариуполем», получил предложение из Турции.

Как сообщает Сегодня, игрока смущает география команды – недалеко от сирийской границы и зоны боевых действий, поэтому он пока в раздумьях.

Напомним, первую часть сезона 2017/18 32-летний Руслан Фомин провел в составе «Мариуполя». Игрок сыграл 16 матче и забил 5 мячей. Зимой он вернулся в «Шахтер», но не сыграл в ни одном матче.

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Новости спорта, Новости футбола, Руслан Фомин, ФК Мариуполь, ФК Шахтер, Футбол.
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