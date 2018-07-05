Швайнштайгер играет в теннис с женой Аной Иванович
Новости спорта: Беззаботная жизнь немца в Америке.
Бастиан Швайнштайгер отлично проводит время в США на закате карьеры.
У футболиста замечательные условия в «Чикаго», прекрасный город для жизни и очаровательная жена с ребенком.
В свободное от тренировок время, Басти может сыграть несколько партий с супругой в теннис.
Тоже уникальная возможность – шанс сыграть с бывшей первой ракеткой мира Аной Иванович выпадает не каждому.
А для Шайнштайгера это обычные выходные.