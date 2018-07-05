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Швайнштайгер играет в теннис с женой Аной Иванович

Ана Иванович
05:15 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Беззаботная жизнь немца в Америке.

Бастиан Швайнштайгер отлично проводит время в США на закате карьеры.

У футболиста замечательные условия в «Чикаго», прекрасный город для жизни и очаровательная жена с ребенком.

В свободное от тренировок время, Басти может сыграть несколько партий с супругой в теннис.

 

Inspired by @wimbledon . Thank you @bastianschweinsteiger for a fun game

Публикация от Ana Ivanovic (@anaivanovic)

Тоже уникальная возможность – шанс сыграть с бывшей первой ракеткой мира Аной Иванович выпадает не каждому.

А для Шайнштайгера это обычные выходные.

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Новости спорта, Ана Иванович, Бастиан Швайнштайгер, МЛС, Сборная Германии.
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