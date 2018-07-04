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Динамо – Карабах: видео онлайн трансляция матча
Новости спорта: Динамо проведет стартовый поединок во время летней подготовки к новому сезону.
Динамо 4 июля проведет стартовый товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2018/19.
Соперником "бело-синих" станет Карабах из Азербайджана.
Смотри видео онлайн трансляцию контрольного поединка Динамо – Карабах, который начнется в 19:00 по киевскому времени.
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