Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 04.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Расписание всех матчей 1/4 финала ЧМ-2018
Расписание всех матчей 1/4 финала ЧМ-2018
Новости: Стаховский покинул Уимблдон 2018
Стаховский покинул Уимблдон 2018
Новости: Бокс: расписание боев на июль 2018
Бокс: расписание боев на июль 2018
Новости: Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
X

Динамо – Карабах: видео онлайн трансляция матча

ФК Динамо Киев
19:06 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Динамо проведет стартовый поединок во время летней подготовки к новому сезону.

Динамо 4 июля проведет стартовый товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2018/19.

Соперником "бело-синих" станет Карабах из Азербайджана.

Смотри видео онлайн трансляцию контрольного поединка Динамо – Карабах, который начнется в 19:00 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Карабах.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Лучшие моменты захватывающего противостояния Швеции и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)

Лучшие моменты захватывающего противостояния Швеции и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)
Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)

Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)

Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)
Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)

Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Форвард Шахтера получил предложение из Турции Роналдо оценил шансы Неймара на выигрыш "Золотого мяча" в этом году Челси отказался продавать Барселоне экс-игрока Шахтера

Последние новости

В СБУ рассказали о борьбе с российской интернет-угрозой В Киеве начался музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2018 (Фото) Заброшенные места в Германии, которые зачаровывают (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира
02 Роналду рассказал, в каком клубе продолжит карьеру
03 Расписание всех матчей 1/4 финала ЧМ-2018
04 Кулаком с разбега и ногой в прыжке: грандиозная драка в отборе на ЧЕ по баскетболу (Видео)
05 Ярмоленко - о новом тренере "Боруссии" и ЧМ-2018
Новости сегодня
20:07 Настя Каменских показала стильный образ, на который потратила огромную сумму
19:53 Манчини: Италия достойно сыграла б на этом ЧМ-2018
19:47 Диетологи сообщили, что тунец способен снизить уровень холестерина
19:41 Начальница управления Минюста "погорела" на взятке
19:29 Гассиев: Усик - мой самый серьезный соперник
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Почти осень: Киев побил два температурных рекорда
Почти осень: Киев побил два температурных рекорда
Новости: Разрешено все, что прямо не запрещено: Порошенко подписал закон о валюте
Порошенко подписал закон о валюте
Новости: Правительство создало Национальный фонд исследований
Правительство создало Национальный фонд исследований
Новости: Надя Дорофеева опубликовала откровенное фото с мужем на Бали
Надя Дорофеева опубликовала откровенное фото с мужем на Бали
Добавить комментарий
0