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Динамо – Тяньцзинь Цюаньцзянь: онлайн видео-трансляция матча
Новости спорта: Вашему вниманию онлайн-трансляция матча "Динамо" - "Тяньцзинь Цюаньцзянь".
Динамо 5 июля проведет второй товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону.
На этот раз соперником "бело-синих" станет китайский клуб Тяньцзинь Цюаньцзянь.
Вашему вниманию стартовый состав киевлян:
Смотри видео онлайн трансляцию контрольного поединка Динамо – Тяньцзинь Цюаньцзянь:
Вчера, 4 июля, Динамо в товарищеском матче минимально обыграло Карабах.
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