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Динамо – Тяньцзинь Цюаньцзянь: онлайн видео-трансляция матча

ФК Динамо
17:24 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Вашему вниманию онлайн-трансляция матча "Динамо" - "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Динамо 5 июля проведет второй товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону.

На этот раз соперником "бело-синих" станет китайский клуб Тяньцзинь Цюаньцзянь.

Вашему вниманию стартовый состав киевлян:

Смотри видео онлайн трансляцию контрольного поединка Динамо – Тяньцзинь Цюаньцзянь:

Вчера, 4 июля, Динамо в товарищеском матче минимально обыграло Карабах.

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