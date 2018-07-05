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"Динамо" подпишет форварда из Бундеслиги

Бобби Вуд
18:18 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Американский форвард Бобби Вуд может перебраться в состав вице-чемпионов Украины.

Динамо заинтересовано в подписании нападающего Гамбурга Бобби Вуда, сообщает Kicker.

За два сезона в составе “динозавров” Вуд сыграл в Бундеслиге 52 матча, в которых забил 7 мячей.

До перехода в Гамбург американец играл в клубах второй Бундеслиги – Унион, Мюнхен 1860 и Эрцгебирге.

Портал Transfermrkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

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Новости спорта, Бобби Вуд, Новости футбола, ФК Гамбург, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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