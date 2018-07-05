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"Динамо" подпишет форварда из Бундеслиги
Новости спорта: Американский форвард Бобби Вуд может перебраться в состав вице-чемпионов Украины.
Динамо заинтересовано в подписании нападающего Гамбурга Бобби Вуда, сообщает Kicker.
За два сезона в составе “динозавров” Вуд сыграл в Бундеслиге 52 матча, в которых забил 7 мячей.
До перехода в Гамбург американец играл в клубах второй Бундеслиги – Унион, Мюнхен 1860 и Эрцгебирге.
Портал Transfermrkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.
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