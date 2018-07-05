"Динамо" подпишет форварда из Бундеслиги

Динамо заинтересовано в подписании нападающего Гамбурга Бобби Вуда, сообщает Kicker.

За два сезона в составе “динозавров” Вуд сыграл в Бундеслиге 52 матча, в которых забил 7 мячей.

До перехода в Гамбург американец играл в клубах второй Бундеслиги – Унион, Мюнхен 1860 и Эрцгебирге.

Портал Transfermrkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.