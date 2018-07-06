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Дибала кардинально сменил имидж
Новости спорта: Форвард Ювентуса Пауло Дибала удивил своим новым обликом.
Нападающий Ювентуса и сборной Аргентины Пауло Дибала сменил имидж.
24-летний футболист покрасил волосы в пепельный цвет и поспешил поделиться своим новым обликом в Instagram
"Время быть сумасшедшим", - прокомментировал смену внешности сам игрок.
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