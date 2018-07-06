Дибала кардинально сменил имидж

Нападающий Ювентуса и сборной Аргентины Пауло Дибала сменил имидж.

24-летний футболист покрасил волосы в пепельный цвет и поспешил поделиться своим новым обликом в Instagram

"Время быть сумасшедшим", - прокомментировал смену внешности сам игрок.