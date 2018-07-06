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Новичка Торино в аэропорту приняли за Роналду
Новости спорта: Армандо Иццо действительно похож на звездного футболиста.
Новобранец Торино Армандо Иццо стал причиной небольшого ажиотажа в туринском аэропорту.
Футболист похож на нападающего Реала Криштиану Роналду, который, как ожидается, скоро станет игроком Ювентуса.
Его стали фотографировать и выкладывать картинки с подписью, что звездный форвард уже в итальянском городе.
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