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Новичка Торино в аэропорту приняли за Роналду

Армандо Иццо
17:48 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Армандо Иццо действительно похож на звездного футболиста.

Новобранец Торино Армандо Иццо стал причиной небольшого ажиотажа в туринском аэропорту.

Футболист похож на нападающего Реала Криштиану Роналду, который, как ожидается, скоро станет игроком Ювентуса.

Его стали фотографировать и выкладывать картинки с подписью, что звездный форвард уже в итальянском городе.

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Новости спорта, Армандо Иццо, Новости футбола, ФК Торино, Футбол.
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