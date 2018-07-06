Новичка Торино в аэропорту приняли за Роналду

Новобранец Торино Армандо Иццо стал причиной небольшого ажиотажа в туринском аэропорту.

Футболист похож на нападающего Реала Криштиану Роналду, который, как ожидается, скоро станет игроком Ювентуса.

Его стали фотографировать и выкладывать картинки с подписью, что звездный форвард уже в итальянском городе.