Стоимость акций Ювентуса резко выросла из-за Роналду

Португальский нападающий мадридского Реала еще не перешел в туринский Ювентус, но уже повлиял на итальянский клуб.

На этой неделе в СМИ начали появляться новости о возможном переходе в Роналду в Ювентус.

Это привело к резкому скачку стоимости акций клуба, которые достигли наивысшей точки с середины февраля. Об этом сообщает AS.

Сообщалось, что Роналду договорился о контракте с Юве на 4 года, за которые заработает 120 миллионов евро.