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Испанский специалист возглавит юношескую команду "Шахтера"

Андрес Карраско
11:24 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: ​Экс-тренер Барселоны возглавит юношескую команду Шахтера, Андрес Карраско направляется в Украину для подписания контракта.

Испанское издание Sport.es сообщает, что испанский специалист уже подписал соглашение с "горняками" и вскоре будет объявлено официально о его назначении в Шахтер U-19.

Карраско на протяжении 13 лет работал в структуре Барселоны, а последним место его работы является турецкий Карабюкспор.

Еще Карраско тренировал Малагу, а также грузинские и австралийские клубы.

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Новости спорта, Андрес Карраско, Барселона, Шахтер, Шахтер U-19.
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