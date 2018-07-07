Испанский специалист возглавит юношескую команду "Шахтера"
Новости спорта: Экс-тренер Барселоны возглавит юношескую команду Шахтера, Андрес Карраско направляется в Украину для подписания контракта.
Испанское издание Sport.es сообщает, что испанский специалист уже подписал соглашение с "горняками" и вскоре будет объявлено официально о его назначении в Шахтер U-19.
Карраско на протяжении 13 лет работал в структуре Барселоны, а последним место его работы является турецкий Карабюкспор.
Еще Карраско тренировал Малагу, а также грузинские и австралийские клубы.