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Переход Ярмоленко в "Вест Хэм" откладывается
Новости спорта: Полузащитник Боруссии Д Андрей Ярмоленко может не перейти в Вест Хэм в ближайшее время.
Медосмотр и официальный переход Андрея Ярмоленко в Вест Хэм откладывается, сообщает Команда 1.
Причины издание не называет.
Ранее сообщалось, что "молотобойцы" согласовали с Боруссией Д трансфер украинца за 17,5 миллионов фунтов, а сам игрок присоединится к новым партнерам в Швейцарии.
Telegraf.com.ua