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Переход Ярмоленко в "Вест Хэм" откладывается

Андрей Ярмоленко
23:03 Вс, 8 Июль 2018 Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: Полузащитник Боруссии Д Андрей Ярмоленко может не перейти в Вест Хэм в ближайшее время.

Медосмотр и официальный переход Андрея Ярмоленко в Вест Хэм откладывается, сообщает Команда 1.

Причины издание не называет.

Ранее сообщалось, что "молотобойцы" согласовали с Боруссией Д трансфер украинца за 17,5 миллионов фунтов, а сам игрок присоединится к новым партнерам в Швейцарии.

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Новости спорта, Андрей Ярмоленко, Новости футбола, ФК Боруссия Д.
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