Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Франция - Бельгия: где и когда смотреть матч 1/2 финала ЧМ-2018
Франция - Бельгия: где и когда смотреть матч 1/2 финала ЧМ-2018
Новости: Кубок Украины: стали известны пары первого раунда
Кубок Украины: стали известны пары первого раунда
Новости: Павелко: ФФУ компенсирует штраф Вукоевичу
Павелко: ФФУ компенсирует штраф Вукоевичу
Новости: Франция - Бельгия: прогноз букмекеров на суперматч 1/2 финала ЧМ-2018
Франция - Бельгия: прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018
X

Сага подошла к завершению: "Реал" объявил о трансфере Роналду в "Ювентус"

Криштиану Роналду
18:57 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Главная звезда сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду продолжит свою карьеру в Италии.

«Реал» принял трансферное предложение «Ювентуса» о переходе нападающего Криштиану Роналду в туринскую команду, сообщает официальный сайт мадридцев.

«Реал» всегда будет твоим домом», — говорится в сообщении пресс-службы «сливочных».

Ранее сообщалось, что зарплата Роналду в «Ювентуса» составит € 30 млн в год. Итальянская команда заплатит за трансфер 33-летнего португальского футболиста € 105 млн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Криштиану Роналду, Новости футбола, ФК Реал, ФК Ювентус, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Юная украинская легкоатлетка Магучих, которая покорила Европу (Фото)

Юная украинская легкоатлетка Магучих, которая покорила Европу (Фото)
Самые красивые и горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)

Самые красивые и горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Слезы России и безудержная радость Хорватии: яркие моменты матча 1/4 финала ЧМ-2018 (Фото)

Слезы России и безудержная радость Хорватии: яркие моменты матча 1/4 финала ЧМ-2018 (Фото)
Горячая бразильянка с совершенной фигурой Изабель Гулар - девушка игрока ПСЖ (Фото)

Горячая бразильянка с совершенной фигурой Изабель Гулар - девушка игрока ПСЖ (Фото)
Яркие моменты поединка 1/4 финала ЧМ-2018 Швеция - Англия (Фото)

Яркие моменты поединка 1/4 финала ЧМ-2018 Швеция - Англия (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Зинченко может перейти в "Ньюкасл" Кубок Украины: стали известны пары первого раунда Франция - Бельгия: прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018

Последние новости

Ходатайство Савченко об отводе судьи признано необоснованным "Джеку Воробью" предъявляют обвинение за избиение коллеги В Беларусе хотят запретить георгиевские ленты
Сегодня читают в спорте
01 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
02 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
03 Леоненко прокомментировал ситуацию с Видой и Вукоевичем
04 Украинцы обвалили рейтинг страницы ФИФА в соцсетях
05 Португалец Роланду подписал контракт с французским топ-клубом
Новости сегодня
19:49 Леоненко оценил шансы Ярмоленко заиграть в АПЛ
19:31 Певица Даша Астафьева покоряет Atlas Weekend
19:28 Роналду написал трогательное письмо, в котором объяснил причины ухода из Реала
19:25 В Минздраве назвали пляжи Украины, где опасно купаться
19:22 "Динамо" объявило о трансфере бразильского защитника
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Диетологи рассказали, какая польза от черного шоколада
Диетологи рассказали, какая польза от черного шоколада
Добавить комментарий
0