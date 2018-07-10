Сага подошла к завершению: "Реал" объявил о трансфере Роналду в "Ювентус"

«Реал» принял трансферное предложение «Ювентуса» о переходе нападающего Криштиану Роналду в туринскую команду, сообщает официальный сайт мадридцев.

«Реал» всегда будет твоим домом», — говорится в сообщении пресс-службы «сливочных».

Ранее сообщалось, что зарплата Роналду в «Ювентуса» составит € 30 млн в год. Итальянская команда заплатит за трансфер 33-летнего португальского футболиста € 105 млн.