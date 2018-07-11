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Дешам - первый тренер-финалист Евро и чемпионата мира

Дидье Дешам
09:50 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
football.ua

Новости спорта: Сборная Франции минимально обыграла Бельгию и вышла в финал чемпионата мира по футболу 2018.

Таким образом, Дидье Дешам стал первым тренером в истории, который вывел сборную Франции в финал чемпионатов Европы и мира.

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Более того, он вообще единственный тренер, который выводил французов в два финала мировых или европейских первенств.

В финале Евро-2016 сборная Франции проиграла Португалии со счетом 0:1.

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Новости спорта, Дидье Дешам, Новости футбола, Сборная Франции, ЧМ-2018.
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