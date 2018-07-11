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Дешам - первый тренер-финалист Евро и чемпионата мира
09:50 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Новости спорта: Сборная Франции минимально обыграла Бельгию и вышла в финал чемпионата мира по футболу 2018.
Таким образом, Дидье Дешам стал первым тренером в истории, который вывел сборную Франции в финал чемпионатов Европы и мира.
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Более того, он вообще единственный тренер, который выводил французов в два финала мировых или европейских первенств.
В финале Евро-2016 сборная Франции проиграла Португалии со счетом 0:1.
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