Дешам - первый тренер-финалист Евро и чемпионата мира

Таким образом, Дидье Дешам стал первым тренером в истории, который вывел сборную Франции в финал чемпионатов Европы и мира.

Более того, он вообще единственный тренер, который выводил французов в два финала мировых или европейских первенств.

В финале Евро-2016 сборная Франции проиграла Португалии со счетом 0:1.