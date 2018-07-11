Сарри близок, чтобы возглавить лондонский "Челси"
Новости спорта: Экс-наставник "Наполи" Маурицио Сарри продолжит свою работу в лондонском "Челси".
Очевидно, о назначении Сарри в Челси официально будет объявлено уже в ближайшие часы.
Как сообщил президент Наполи Аурелио Де Лаурентис, сделка близка к завершению.
"Сарри присоединится к Челси".
"Сейчас мои юристы обсуждают с его представителями детали разрыва контракта с Наполи", — приводит слова Де Лаурентиса Sky Sports.
Ранее сообщалось, что подписание Сарри обойдется Челси в сумме в 37 млн евро.