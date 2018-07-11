Сарри близок, чтобы возглавить лондонский "Челси"

Очевидно, о назначении Сарри в Челси официально будет объявлено уже в ближайшие часы.

Как сообщил президент Наполи Аурелио Де Лаурентис, сделка близка к завершению.

"Сарри присоединится к Челси".

"Сейчас мои юристы обсуждают с его представителями детали разрыва контракта с Наполи", — приводит слова Де Лаурентиса Sky Sports.

Ранее сообщалось, что подписание Сарри обойдется Челси в сумме в 37 млн евро.