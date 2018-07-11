"Боруссия" Д подписала таланта мадридского "Реала"

Правый защитник мадридского "Реала" и сборной Марокко Ашраф Хакими перешел в дортмундскую "Боруссию" на правах аренды. Об этом информирует пресс-служба испанского клуба.

Срок аренды 19-летнего футболиста рассчитан на два сезона. Ранее на эту позицию "Реал" приобрел игрока "Сосьедада" и сборной Испании Альваро Одриосолу.

Хакими выступал со своей сборной на ЧМ-2018, провел три полных матча, но выйти из группы с командой не сумел.