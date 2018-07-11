ПСЖ потерпел неудачу в попытке купить защитника сборной Бразилии за €40 млн

Ювентус не устроили 40 миллионов евро, которые предложил ПСЖ за защитника Алекса Сандро – сообщает Tuttomercatoweb.

"Старая синьора" пытается подписать новый контракт с Алексом Сандро, а если это не удастся, то намерена заработать на бразильце 60 миллионов евро.

В сезоне-2017/2018 27-летний Алекс Сандро сыграл за Юве 39 матчей во всех (4 гола).