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ПСЖ потерпел неудачу в попытке купить защитника сборной Бразилии за €40 млн
19:09 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Новости спорта: Туринский "Ювентус" отверг предложение ПСЖ продать защитника Алекса Сандро за 40 млн евро.
Ювентус не устроили 40 миллионов евро, которые предложил ПСЖ за защитника Алекса Сандро – сообщает Tuttomercatoweb.
"Старая синьора" пытается подписать новый контракт с Алексом Сандро, а если это не удастся, то намерена заработать на бразильце 60 миллионов евро.
В сезоне-2017/2018 27-летний Алекс Сандро сыграл за Юве 39 матчей во всех (4 гола).
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