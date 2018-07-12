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"Наполи" планирует приобрести лидера обороны сборной Сенегала

Юссуф Сабали
02:41 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Французский клуб запрашивает за Юссуфа Сабали около 12 млн евро.

Наполи изучает возможность трансфера Юссуфа Сабали из Бордо, сообщает Sky Italia.

"Партенопеи" ищут защитника, способного сыграть на обоих флангах, и Сабали отлично подходит под это требование.

В Бордо Юссуф в основном действует на позиции правого защитника, но в сборной Сенегала на ЧМ-2018 играл слева.

Это примерно столько же, сколько Наполи собирался отдать за Стефана Лайнера из РБ Зальцбург. Однако австрийцы заявили, что Лайнер не продается.

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Новости спорта, Новости футбола, ФК Наполи, Футбол, Юссуф Сабали.
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