"Наполи" планирует приобрести лидера обороны сборной Сенегала

Наполи изучает возможность трансфера Юссуфа Сабали из Бордо, сообщает Sky Italia.

"Партенопеи" ищут защитника, способного сыграть на обоих флангах, и Сабали отлично подходит под это требование.

В Бордо Юссуф в основном действует на позиции правого защитника, но в сборной Сенегала на ЧМ-2018 играл слева.

Это примерно столько же, сколько Наполи собирался отдать за Стефана Лайнера из РБ Зальцбург. Однако австрийцы заявили, что Лайнер не продается.