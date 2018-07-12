"Наполи" планирует приобрести лидера обороны сборной Сенегала
Новости спорта: Французский клуб запрашивает за Юссуфа Сабали около 12 млн евро.
Наполи изучает возможность трансфера Юссуфа Сабали из Бордо, сообщает Sky Italia.
"Партенопеи" ищут защитника, способного сыграть на обоих флангах, и Сабали отлично подходит под это требование.
В Бордо Юссуф в основном действует на позиции правого защитника, но в сборной Сенегала на ЧМ-2018 играл слева.
Это примерно столько же, сколько Наполи собирался отдать за Стефана Лайнера из РБ Зальцбург. Однако австрийцы заявили, что Лайнер не продается.