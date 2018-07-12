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Скандальный бразилец "Челси" отправлен в команду Бенитеса

Кенеди
16:05 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Хавбек "Челси" Кенеди продолжит карьеру в "Ньюкасле"

22-летний бразилец присоединился к команде Рафы Бенитеса в январе и с тех пор провел 13 матчей в АПЛ, отличившись 2 голами.

В июне полугодичный срок аренды Кенеди подошел к концу, однако теперь стороны договорились о контракте еще на один сезон – сообщает официальный сайт Ньюкасла.

Таким образом, Кенеди продолжит защищать цвета "сорок" на правах аренды.

Челси бразилец принадлежит с 2015 год. На его счету 27 матчей в составе "синих".

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Новости спорта, АПЛ, Кенеди, Новости футбола, ФК Ньюкасл, ФК Челси, Футбол.
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