Скандальный бразилец "Челси" отправлен в команду Бенитеса
Новости спорта: Хавбек "Челси" Кенеди продолжит карьеру в "Ньюкасле"
22-летний бразилец присоединился к команде Рафы Бенитеса в январе и с тех пор провел 13 матчей в АПЛ, отличившись 2 голами.
В июне полугодичный срок аренды Кенеди подошел к концу, однако теперь стороны договорились о контракте еще на один сезон – сообщает официальный сайт Ньюкасла.
Таким образом, Кенеди продолжит защищать цвета "сорок" на правах аренды.
Челси бразилец принадлежит с 2015 год. На его счету 27 матчей в составе "синих".