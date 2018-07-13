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Ливерпуль выкупит Шакири у вылетевшего из АПЛ Сток Сити
14:08 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
Новости спорта: Ливерпуль должен вскоре подписать хавбека Сток Сити и сборной Швейцарии Джердана Шакири.
Ливерпуль активировал опцию выкупа Джердана Шакири за 13,5 миллионов фунтов, сообщает Liverpool Echo.
В ближайшее время швейцарец пройдет медобследование в Мерсисайде.
Сток Сити по итогам сезона 2017/2018 вылетел в Чемпионшип.
Ливерпуль этим летом уже подписал Фабиньо, также к команде присоединился Наби Кейта.
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