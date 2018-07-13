Жена Ярмоленко готова к переезду в Англию: "За тобой хоть на край света"
Новости спорта: Жена Ярмоленко в шлепанцах призналась в готовности идти за мужем на край света.
Жена Андрея Ямроленко – Инна – опубликовала на своей странице в Instagram фото с мужем на фоне Эйфелевой башни в Париже.
"За тобой хоть на край света", – гласит сообщение.
Действительно, Инне предстоит переезд с Андреем из Дортмунда в Лондон, где украинец будет выступать за Вест Хэм.
Ранее Ярмоленко уже успел пообщаться с новым главным тренером Мануэлем Пеллегрини, а также провести первую тренировку с новой командой.