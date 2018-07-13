Бернарду поступило предложение с годовой зарплатой в 2,3 млн евро

Бывший полузащитник «Шахтера» Бернард в ближайшее время может стать игроком «Бенфики», сообщает O Jogo.

Португальцы предложили годовую зарплату в 2,3 млн евро и бонус 8,5 млн за подписание контракта.

В ближайшие время представители Бернарда встретятся с руководством «Бенфики».

Напомним, ранее контракт с «Бенфикой» подписал экс-горняк Факундо Феррейра.