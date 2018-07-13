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Бернарду поступило предложение с годовой зарплатой в 2,3 млн евро
23:23 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
Новости спорта: Экс-игрок донецкого "Шахтера" может продолжить карьеру в Португалии.
Бывший полузащитник «Шахтера» Бернард в ближайшее время может стать игроком «Бенфики», сообщает O Jogo.
Португальцы предложили годовую зарплату в 2,3 млн евро и бонус 8,5 млн за подписание контракта.
В ближайшие время представители Бернарда встретятся с руководством «Бенфики».
Напомним, ранее контракт с «Бенфикой» подписал экс-горняк Факундо Феррейра.
Telegraf.com.ua