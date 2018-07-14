Стало известно, когда Ювентус представит Роналду

Туринский клуб в своем официальном Твиттере объявил, что португалец прибудет в Турин в понедельник 16 июля.

"16.07.2018. Криштиану приезжает", – говорится в сообщении.

В этот же день, как отмечают местные СМИ, состоится и официальная презентация португальского игрока.

Напомним, что трансфер Роналду обошелся Ювентусу в 100 миллионов евро, плюс 120 миллионов зарплаты за 4 года контракта.