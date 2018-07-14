"Реал" официально отказался от Неймара
Новости спорта: Мадридский Реал отреагировал на слухи, которые связывают клуб с форвардом ПСЖ Неймаром.
Клуб выпустил коммюнике, которое было опубликовано на официальном сайте Сливочных.
"Учитывая постоянно появляющуюся информацию, которая связывает Неймара с Реалом, клуб хочет заявить, что не ведет никаких переговоров относительно игрока.
Отношения между Реалом и ПСЖ всегда были доверительными, и в случае, если Реал будет заинтересован в каком-либо игроке парижан, он в первую очередь поставит в известность своих коллег", - говориться в сообщении.
Напомним, что очередная волна слухов о возможном трансфере Неймара после продажи Реалом Криштиану Роналду. В частности, сегодня испанскии СМИ распространили информацию, согласно которой Сливочные уже начали переговоры с агентом футболиста.