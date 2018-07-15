Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба прокомментировал предстоящий финальный поединок ЧМ-2018.
Полузащитник сборной Франции Поль Погба поделился ожиданиями от предстоящего финального матча ЧМ-2018 с национальной командой Хорватии.
Полузащитник сборной Франции Поль Погба поделился ожиданиями от предстоящего финального матча ЧМ-2018 с национальной командой Хорватии.
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