Экс-игрок "Динамо" стал обладателем Суперкубка Польши-2018
Новости спорта: Арка сумела победить в очень результативном матче и защитила титул обладателя Суперкубка Польши.
Чемпион и обладатель Кубка Польши Легию встретилась с финалистом Кубка Аркой, за которую выступает украинский полузащитник Андрей Богданов.
Суперкубок Польши
Легия – Арка – 2:3
Голы: Богданов, 2 (автогол), Филиппс, 30 – Зарандия, 19, Богданов, 38, Янота, 45+3
Украинец уже в самом начале матча отличился автоголом, но на 38-й минуте отличился шедевральным голом со штрафного уже в ворота "военных".