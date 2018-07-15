Экс-игрок "Динамо" стал обладателем Суперкубка Польши-2018

Чемпион и обладатель Кубка Польши Легию встретилась с финалистом Кубка Аркой, за которую выступает украинский полузащитник Андрей Богданов.

Суперкубок Польши

Легия – Арка – 2:3

Голы: Богданов, 2 (автогол), Филиппс, 30 – Зарандия, 19, Богданов, 38, Янота, 45+3

Украинец уже в самом начале матча отличился автоголом, но на 38-й минуте отличился шедевральным голом со штрафного уже в ворота "военных".