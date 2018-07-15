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Украинский голкипер сыграл за Наполи в дебютном матче Анчелотти
Новости спорта: Голкипер Наполи Никита Контини-Барановский провел почти 40 минут на поле в дебютном матче Анчелотти во главе итальянского клуба.
Карло Анчелотти в своем первом матче в качестве главного тренера Наполи дал почти 40 минут игрового времени украинскому голкиперу Никите Контини-Барановскому.
Наполи в спарринге победил Гоццано со счетом 4:0.
Контини-Барановский – уроженец Черкасс, который вырос в Италии.
Прошлый сезон голкипер провел в Серии С1 в клубе Понтедера.
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