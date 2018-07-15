Украинский голкипер сыграл за Наполи в дебютном матче Анчелотти

Карло Анчелотти в своем первом матче в качестве главного тренера Наполи дал почти 40 минут игрового времени украинскому голкиперу Никите Контини-Барановскому.

Наполи в спарринге победил Гоццано со счетом 4:0.

Контини-Барановский – уроженец Черкасс, который вырос в Италии.

Прошлый сезон голкипер провел в Серии С1 в клубе Понтедера.