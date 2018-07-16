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"Черноморец" объявил о подписании хавбека Грачева
18:11 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Одесский "Черноморец" получил право участвовать в УПЛ после отказа "Полтавы".
Черноморец пополнил свои ряды полузащитником Глебом Грачевым – сообщил официальный сайт "моряков".
21-летний Грачев является воспитанником ВУФК (Луганск) и выступал за Металлург (Донецк) и Сталь (Каменское).
В первенстве Украинской премьер-лиги Грачев провел 25 поединков.
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