Вукоевич получил медаль ЧМ-2018

Напомним, что Огнен был исключен из состава сборной после четвертьфинального матча со сборной России (2:2, 4:3 по пенальти).

После матча 1/4 Вукоевич вместе с Домагоем Видой посвятили победу Украине и киевскому «Динамо», что вызвало серьезный политический скандал. Впрочем, не смотря на отстранение от команды, Огнен получил свою медаль.

Напомним, что в финале ЧМ-2018 хорваты проиграли французам со счетом 2:4.