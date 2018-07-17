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В "Челси" повесили ценник на Азара
Новости спорта: Потенциальным покупателям придется выложить кругленькую сумму за звездного бельгийца.
Челси назвал цену на своего полузащитника Эдена Азара, сообщает The Sun.
По информации источника, лондонский клуб готов расстаться с бельгийцем не менее, чем за 226 миллионов евро.
Напомним, ранее Азар заявил, что хотел бы покинуть Челси. Клуб намерен удержать его новым контрактом.
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