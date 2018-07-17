В "Челси" повесили ценник на Азара

Челси назвал цену на своего полузащитника Эдена Азара, сообщает The Sun.

По информации источника, лондонский клуб готов расстаться с бельгийцем не менее, чем за 226 миллионов евро.

Напомним, ранее Азар заявил, что хотел бы покинуть Челси. Клуб намерен удержать его новым контрактом.