Милевский обнялся с Марадоной

Диего Марадона по завершении чемпионата мира - 2018 приступил к исполнению обязанностей в Динамо-Брест, с которым ранее подписал контракт.

В понедельник, 16 июля, аргентинец побывал на матче своего клуба против Шахтера из Солигорска.

Украинец Артем Милевский, выступающий в брестском клубе, пообнимался со своим новым наставником и поделился фото в Instagram.

"Без лишних слов", - подписал фото футболист.