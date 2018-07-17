Милевский обнялся с Марадоной
Новости спорта: Экс-форвард «Динамо» Киев выложил фото с легендой в Инстаграм.
Диего Марадона по завершении чемпионата мира - 2018 приступил к исполнению обязанностей в Динамо-Брест, с которым ранее подписал контракт.
В понедельник, 16 июля, аргентинец побывал на матче своего клуба против Шахтера из Солигорска.
Украинец Артем Милевский, выступающий в брестском клубе, пообнимался со своим новым наставником и поделился фото в Instagram.
"Без лишних слов", - подписал фото футболист.