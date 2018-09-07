Снял паутину с девятки: в АПЛ выбрали лучший гол августа (Видео)

Английская Премьер-лига подвела итоги голосования за лучший гол чемпионата в августе. Победителем стал мяч полузащитника «Фулхэма» Жана-Микаэля Сери в ворота «Бернли» (4:2). 27-летний ивуариец открыл счет в матче красивым дальним ударом. В опросе учитывались голоса экспертной группы и болельщиков. Сери был одним из восьми претендентов на награду.