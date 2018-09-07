Марадона будет совмещать работу в Динамо Брест и мексиканском клубе

Матиас Морла, агент Диего Марадоны, рассказал, как его клиент собирается совмещатьдве должности в двух разных клубах.

"Диего Марадона продолжит быть почетным президентом брестского Динамо и возьмет на себя обязанности технического директора мексиканского клуба Дорадос де Синалоа. Сегодня мы едем в Мексику для официальной презентации. Диего ждет новый спортивный вызов, и он рад возможности вернуться к работе", — написал Морла в Twitter.