Шоу: Я боец и скоро вернусь!

В матче против сборной Испании Люк Шоу получил травму голову в столкновении с Дани Карвахалем.

23-летнего фулбека унесли на носилках, но, судя по всему, англичанин избежал серьезных последствий.

Thank you for all the love and support I am doing fine and am in the best hands. I’m a fighter so I will be back soon! ❤