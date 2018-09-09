Реал показал трейлер фильма о финале Лиги чемпионов в Киеве (Видео)

Реал Мадрид опубликовал трейлер фильма о своей победе в финале Лиги чемпионов сезона - 2017/18 в Киеве. Победа стала исторической для клуба, поэтому ее решили запечатлеть с помощью фильма под названием "В сердце Десимотерсеры". На кадрах показали последние тренировки игроков перед финалом, а также кадры победного матча. Не обошлось и без красивых киевских пейзажей.