Наставник Ливерпуля Клопп - о тренерской работе Джеррарда

"Рейнджерс блестяще выступают в Европе. Джеррард собрал хорошую команду.

Когда я начинал тренерскую карьеру, я не обращался ни к кому за советом, не зная, у кого спросить.

Стивен тоже не просит советов, потому что они ему не нужны. Мы общаемся с Джеррардом, но не советуемся", – цитирует главного тренера Ливерпуля издание Goal.

Напомним, в чемпионате Шотландии после 4-х туров Рейнджерс Джеррарда занимают 7 место в турнирной таблице.