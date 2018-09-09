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Наставник Ливерпуля Клопп - о тренерской работе Джеррарда

Юрген Клопп
20:50 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Наставник Ливерпуля Юрген Клопп высоко оценил тренерские навыки Стивена Джеррарда в шотландском Рейнджерс.

"Рейнджерс блестяще выступают в Европе. Джеррард собрал хорошую команду.

Когда я начинал тренерскую карьеру, я не обращался ни к кому за советом, не зная, у кого спросить.

Стивен тоже не просит советов, потому что они ему не нужны. Мы общаемся с Джеррардом, но не советуемся", – цитирует главного тренера Ливерпуля издание Goal.

Напомним, в чемпионате Шотландии после 4-х туров Рейнджерс Джеррарда занимают 7 место в турнирной таблице.

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Новости спорта, АПЛ, Новости футбола, Стивен Джеррард, ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп.
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