Наставник Ливерпуля Клопп - о тренерской работе Джеррарда
Новости спорта: Наставник Ливерпуля Юрген Клопп высоко оценил тренерские навыки Стивена Джеррарда в шотландском Рейнджерс.
"Рейнджерс блестяще выступают в Европе. Джеррард собрал хорошую команду.
Когда я начинал тренерскую карьеру, я не обращался ни к кому за советом, не зная, у кого спросить.
Стивен тоже не просит советов, потому что они ему не нужны. Мы общаемся с Джеррардом, но не советуемся", – цитирует главного тренера Ливерпуля издание Goal.
Напомним, в чемпионате Шотландии после 4-х туров Рейнджерс Джеррарда занимают 7 место в турнирной таблице.