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Зинченко прокомментировал победу сборной Украины над Словакией в Лиге наций
20:03 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал матч против Словакии.

Национальная сборная Украины обыграла Словакию во втором туре Лиги Наций и со 100%-ым результатом возглавляет первую группу Лиги В.

"Самое важное, что сумели добыть три очка. Было непросто настроиться на игру, но нашим болельщиков было слышно, спасибо им за поддержку", — сказал Зинченко во флеш-интервью после матча.

"Уже на 60-й минуте было видно, что команды подсели, и замены нужны. Почему Ярмоленко пробивал пенальти? Это установка тренера".

"Эта победа придает нам уверенности, но нас ждут еще два тяжелых матча против Чехии и Словакии. Команды теперь знают, как мы играем, что от нас ожидать"

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Новости спорта, Александр Зинченко, Новости футбола, Сборная Украины, Футбол.
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