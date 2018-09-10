Рвется в сборную: Гладкий в Турции забил гол и отдал голевую

Бывший форвард Динамо и Шахтера Александр Гладкий помог своему Ризеспору обыграть Гиресунспор в товарищеском матче. Украинец на 21-й минуте открыл счет в поединке и помог отличиться партнеру, а его команда одержала победу со счетом 4:2.

Напомним, Александр Гладкий, который в прошлом сезоне защищал цвета Черноморца, недавно подписал контракт с Ризеспопром, выступающий в турецкой Суперлиге.