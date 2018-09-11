День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 11.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина - Словакия: обзор захватывающего поединка Лиги наций (Видео)
Украина - Словакия: обзор захватывающего поединка Лиги наций (Видео)
Новости: Лига наций: расписание матчей 11 сентября
Лига наций: расписание матчей 11 сентября
Новости: Головкин - Альварес: где и когда смотреть реванш в Украине
Головкин - Альварес: где и когда смотреть реванш в Украине
Новости: 27 метров над уровнем Мостара: экстремальный этап Red Bull Cliff Diving
27 метров над уровнем Мостара: экстремальный этап Red Bull Cliff Diving
X

Вратарь Словакии рассказал об ударе с пенальти Ярмоленко

Андрей Ярмоленко
16:26 Сегодня Телеграф
ua-football.com
Фото: ФФУ

Новости спорта: При пенальти Ярмоленко Мартин Дубравка пытался стоять до самого конца и реагировать по удару.

Вратарь сборной Словакии Мартин Дубравка рассказал о пенальти Андрея Ярмоленко в матче Лиги наций.

"При пенальти я пытался стоять до самого конца и реагировать по удару. Но мяч полетел выше, и для меня это было сложнее.

Вратарю особенно обидно, когда при 11-метровом он касается мяча, а он все равно залетает в ворота. Это был осторожный и равный матч", – сказал Дубравка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Андрей Ярмоленко, Лига Наций, Мартин Дубравка, Сборная Словакии.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Яркие моменты суперматча Лиги наций УЕФА Португалия - Италия (Фото)

Яркие моменты суперматча Лиги наций УЕФА Португалия - Италия (Фото)
Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)

Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)
День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты

День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты
Десять лучших боксеров мира от BoxRec: с Усиком и Ломаченко

Десять лучших боксеров мира от BoxRec: с Усиком и Ломаченко
Жена экс-форварда Динамо порадовала яркой фотосессией

Жена экс-форварда Динамо порадовала яркой фотосессией
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Ярмоленко приблизился к рекорду Шевченко Бурда - о матче Украина - Словакия в Лиге наций "Марлос - топ": Леоненко - о дебютных матчах сборной Украины в Лиге наций

Последние новости

Беременная Пиппа Миддлтон показала, как занимается балетом Специалист рассказала о главных причинах боли в боку В Днепре ребенок выпал с 10-го этажа и остался жив
Сегодня читают в спорте
01 Энтони Джошуа дал несколько советов Александру Усику
02 Леннокс Льюис начал подготовку к реваншу с Виталием Кличко
03 Вратарь Словакии рассказал об ударе с пенальти Ярмоленко
04 "Парень, ты откуда? Тебе автограф дать?": Селезнев - о шутках Лунина
05 "Марлос - топ": Леоненко - о дебютных матчах сборной Украины в Лиге наций
Новости сегодня
17:28 Блогера Ананьева взял на поруки народный депутат
17:24 Как выглядят спальни молодых людей из разных уголков планеты (Фото)
17:20 Минагрополитики повысило прогноз урожая на 2018 год
17:19 На Ривненщине перевернувшаяся фура заблокировала трассу "Киев-Чоп"
17:16 В Google появился новый сайт-путеводитель для туристов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Трагедия 9/11: Уникальные фото из Белого дома в день терактов 11 сентября
Уникальные фото из Белого дома в день терактов 11 сентября
Новости: Медицинская реформа: как будет работать "скорая помощь"
Медицинская реформа: как будет работать "скорая помощь"
Новости: Выходные в октябре 2018: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Выходные в октябре 2018: сколько будут отдыхать украинцы
Новости: Самые интересные украинские сериалы этой осени
Самые интересные украинские сериалы этой осени
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь