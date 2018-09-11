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Вратарь Словакии рассказал об ударе с пенальти Ярмоленко
16:26 Сегодня Телеграф
Фото: ФФУ
Новости спорта: При пенальти Ярмоленко Мартин Дубравка пытался стоять до самого конца и реагировать по удару.
Вратарь сборной Словакии Мартин Дубравка рассказал о пенальти Андрея Ярмоленко в матче Лиги наций.
"При пенальти я пытался стоять до самого конца и реагировать по удару. Но мяч полетел выше, и для меня это было сложнее.
Вратарю особенно обидно, когда при 11-метровом он касается мяча, а он все равно залетает в ворота. Это был осторожный и равный матч", – сказал Дубравка.
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