Вратарь Словакии рассказал об ударе с пенальти Ярмоленко

Вратарь сборной Словакии Мартин Дубравка рассказал о пенальти Андрея Ярмоленко в матче Лиги наций.

"При пенальти я пытался стоять до самого конца и реагировать по удару. Но мяч полетел выше, и для меня это было сложнее.

Вратарю особенно обидно, когда при 11-метровом он касается мяча, а он все равно залетает в ворота. Это был осторожный и равный матч", – сказал Дубравка.