У игроков Баварии берут анализы на тренировках
Новости спорта: Тренерский штаб таким образом пытается уменьшить количество мышечных травм.
Мюнхенская "Баварию" ввела в свой тренировочный процесс ноу-хау: теперь у игроков берут кровь на анализ прямо на поле во время тренировок.
Это делается для того, чтобы уменьшить количество мышечных травм. Врачи будут получать данные по уровню креатинина в крови, повышенное содержание которого говорит о поражении мышц.
Эта идея принадлежит новому главному тренеру "Баварии" Нико Ковачу.