У игроков Баварии берут анализы на тренировках

Мюнхенская "Баварию" ввела в свой тренировочный процесс ноу-хау: теперь у игроков берут кровь на анализ прямо на поле во время тренировок.

Это делается для того, чтобы уменьшить количество мышечных травм. Врачи будут получать данные по уровню креатинина в крови, повышенное содержание которого говорит о поражении мышц.

Эта идея принадлежит новому главному тренеру "Баварии" Нико Ковачу.