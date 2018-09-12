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Барселона хочет подписать лидера Манчестер Юнайтед

Поль Погба
15:02 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Французский полузащитник Поль Погба может стать игроком каталонского клуба.

Полузащитник Манчестер Юнайтед может перебраться в Барселону этой зимой, сообщает Daily Star.

По информации источника, Барселона продолжает предпринимать попытки заполучить француза. Чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей, каталонцы планируют взять Погба в аренду с обязательной опцией выкупа по окончании сезона.

Ранее также сообщалось об интересе к Погба со стороны мадридского Реала, который готов обменять на него Хамеса Родригеса.

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Новости спорта, Новости футбола, Поль Погба, ФК Барселона, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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