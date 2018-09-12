Барселона хочет подписать лидера Манчестер Юнайтед

Полузащитник Манчестер Юнайтед может перебраться в Барселону этой зимой, сообщает Daily Star.

По информации источника, Барселона продолжает предпринимать попытки заполучить француза. Чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей, каталонцы планируют взять Погба в аренду с обязательной опцией выкупа по окончании сезона.

Ранее также сообщалось об интересе к Погба со стороны мадридского Реала, который готов обменять на него Хамеса Родригеса.